Operazione Karpanthos, droga ed estorsione: Riesame scarcera quattro persone

Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza nella parte relativa all’imputazione per narcotraffico per Leonardo Castagnino, 25 anni di Mesoraca, ed ha disposto la revoca della misura cautelare in carcere sostituendola con gli arresti domiciliari. La Dda nell’indagine riteneva Leonardo Castagnino organico ad una presunta associazione, dedita allo spaccio di sostanza stupefacente. La tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Arduino Foresta ha posto l’attenzione del giudici del riesame sul fatto che dai due episodi contestati a Castagnino - due contatti telefonici - non emerge la sussistenza di indizi di colpevolezza e non traspare l’appartenenza ad una associazione di narcotrafficanti.