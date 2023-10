Accorpamento Crotone Sibari: l'assessore Corigliano incontra il ministro Sangiuliano

“E’ stato un incontro positivo, foriero di buone prospettive per la città di Crotone”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura del comune di Crotone Nicola Corigliano a margine dell’incontro che ha avuto ieri a Roma con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Incontro - informa una nota di piazza Resistenza - che era stato richiesto nei giorni scorsi per portare all’attenzione del ministro le determinazioni della città di Crotone rispetto alla unione dei parchi archeologici di Sibari e Crotone.

“Ho avuto modo di rappresentare al ministro - ha dichiarato Corigliano - le determinazioni del Consiglio Comunale che ha approvato una mozione rispetto alla richiesta di autonomia speciale dei musei di Crotone e Capo Colonna e che lo stesso Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità una mozione analoga. Ho sottolineato, in ordine al nuovo parco archeologico di Crotone e Sibari, le nostre perplessità e di come comunque Crotone debba avere un ruolo di primo piano in questo nuovo assetto”.

“Ho trovato grande disponibilità all’ascolto da parte del ministro che, anche a nome del sindaco, ho invitato a visitare la nostra città e presto, secondo quando mi ha espresso potremmo avere novità importanti al riguardo” ha aggiunto l’assessore Corigliano.

L’incontro con il ministro è stato preceduto da un colloquio con il capo della segreteria tecnica del ministro Emanuele Merlino al quale ha partecipato anche il dirigente comunale della unità speciale “Antica Kroton” Antonio Senatore.