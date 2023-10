Accorpamento scuole, i dirigenti degli Istituti di Isola contrari al piano: rivalutare la proposta

In merito al dimensionamento delle scuole che prevede per la provincia di Crotone la soppressione di 8 autonomie (da 37 a 29) Antonio Libardi Antonio e Anna Iannone, rispettivamente Dirigenti scolastici dell’IC “Gioacchino da Fiore” e dirigente scolastico in reggenza dell’IC “Karol Woytila”, esprimono tutto il loro rammarico e disappunto su quanto previsto dal piano proposto e probabilmente già approvato dall’Ente Provincia.

"Ciò scaturisce - scrivono i due dirigenti - dalla mancata comunicazione da parte dei vari enti, in primis il Comune di Isola Capo Rizzuto e poi della Provincia, del cambio di proposta di dimensionamento. Infatti entrambi i dirigenti erano a conoscenza di una bozza completamente differente rispetto a quella poi presentata e discussa nella seduta di conferenza di servizio, indetta dalla Provincia di Crotone e tenutasi lo scorso 16 ottobre. I due dirigenti erano tranquilli in quanto entrambi gli istituti comprensivi rientravano nei criteri di salvaguardia dell’autonomia scolastica previsti dalle Linee Guida regionali e quindi non erano a rischio accorpamento, esattamente come previsto nella prima bozza.

"Tale mancanza di comunicazione - continua la nota - è sembrata un disconoscimento dei nostri ruoli e della nostra funzione che essendo parte attiva e soprattutto coinvolta direttamente, meritavano almeno di essere consultati dall’amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto, anche perché conoscitori del territorio e delle sue innumerevoli criticitànel. La proposta di creare un unico istituto comprensivo, con circa 1800 alunni, in un territorio così problematico e fragile dal punto di vista socio-economico e culturale, con un’alta percentuale di dispersione scolastica e connessa devianza giovanile non risulta assolutamente efficace e funzionale al buon governo del territorio, rendendo difficoltosa e meno incisiva l’opera educativa della Scuola.Barattare l’autonomia di due solidi istituti scolastici per creare ex-novo un polo di scuola secondaria a Le Castella – unendo l’Istituto alberghiero, già presente, con il Nautico di Crotone – con l’idea di favorire lo sviluppo turistico del paese e limitare il pendolarismo degli alunni verso gli altri vari istituti della vicina città, non sembra un’idea vincente, seppur supportata dalla promessa, in futuro, di avere un convitto annesso al nuovo polo. Di fatto, oggi, si sottrae alle famiglie di Isola di Capo Rizzuto un’autonomia scolastica e con essa la libertà di scegliere l’offerta formativa a loro più confacente. Tra l’altro in sede di Conferenza di Servizi è stata garantita, dalla stessa Amministrazione Provinciale, ai docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ciliberto-Lucifero la permanenza della sede del Nautico nella città di Crotone, garanzia questa legata ai vari rapporti creati tra scuola e territorio (uno fra tutti quello con la Capitaneria di Porto)".