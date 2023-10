Verso Crotone-Foggia, Zauli: "Il gesto dei giocatori è stato gratificante, ora servono i risultati"

"Io ci ho sempre messo tutto me stesso. Posso sbagliare la formazione e altre cose e sicuramente di errori ne ho commessi. Le critiche le ascolto, le rispetto, però non abbasserò mai sguardo e spalle perchè il pallone mi ha dato tutto, mi ha regalato emozioni stratosferiche, e non solo per i risultati. Ci ho sempre messo passione, serietà, sacrifici di una vita, la voglia di lottare per il pallone. Per me quello che contano sono i rapporti che ho creato con le persone. E il gesto fatto dai miei ragazzi mi ha gratificato e naturalmente fatto piacere. Io non vivo con l'ansia dell'esonero, ma piuttosto con l'ansia di non aver conquistato la gente che lavora con me. Loro hanno valutato sul campo, nei rapporti, nella coerenza, e hanno deciso le di prendersi le loro responsabilità, che però io ho provato immediatamente a togliere".