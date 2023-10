Mototerapia, rinviata per maltempo a domenica l'iniziativa “Insieme per Ter”

Si terrà domenica 22 ottobre e non oggi pomeriggio come previsto, la manifestazione fortemente voluta dall’associazione “Insieme per Ter” legata ai temi della mototerapia. Il maltempo ed i forti venti di scirocco hanno costretto gli organizzatori a rinviare l’evento che avrebbe dovuto tenersi in piazza del Popolo. Appuntamento a domani con inizio alle ore 9 sempre in Piazza del Popolo con le esperienze di vita di coloro i quali hanno ritrovato grazie alla Mototerapia un motivo, un’occasione per tornare a sorridere.