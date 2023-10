Crotone-Foggia 2-1, la fotogallery

CROTONE: Dini; Loiacono, Gigliotti (23’st Leo), Bove; Bruzzaniti, Felippe, Petriccione, Vitale (36’st Giannotti), Tribuzzi; Tumminello (27’st D’Ursi), Gomez (36’st Vuthaj). A disp. : D’Alterio, Lucano, Spaltro, Crialese, Schirò, Giron, Pannitteri, Cantisani. All. Zauli

FOGGIA: Nobile; Salines, Carillo, Rizzo; Garattoni, Martini (33’st Martini), Di Noia (44’st Odjer), Vezzoni (44’st Antonacci); Schenetti (16’st Marino); Tonin (16’st Tounkara), Peralta. A disp. : Cucchietti, De Simone, Riccardi, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. All. Cudini

Arbitro: Turrini di Firenze

Reti: 8’pt Tonin (F), 38’pt Gomez (C), 9’st Vitale (C)

Ammoniti: Carillo (F), Gigliotti (C), Garattoni (F), Leo (C), Dini (C)

Spettatori: 4.166