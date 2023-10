Educazione finanziaria contro usura e ludopatia, la Zaccheo coinvolge studenti di Crotone

Si è svolta, presso l'Iss Pertini di Crotone, la quarta edizione del progetto di educazione finanziaria "Impara a gestire il tuo denaro". Su volontà della Fondazione Antiusura Zaccheo di Crotone, il corso è stato affidato al Movimento dei Focolari ed in particolare agli aderenti al progetto di Economia di Comunione.

Scopo del progetto è di insegnare ai ragazzi la gestione delle loro finanze sin dai banchi di scuola, al fine di evitare che possano cadere nelle trame di crimini come l'usura e sempre più spesso anche nel pericoloso circolo vizioso del gioco d'azzardo, orientando al peggio la vita adulta che li attende. Un tema molto ttuale cvonsiderato quanto accaduto di recente nel mondo del sport che ha visto coinvolti giovani ed importanti calciatori. Il corso, destinato appunto ai ragazzi delle scuole secondarie di Crotone e del suo territorio provinciale, quest'anno vedrà la partecipazione oltre che dello stesso ISS "Pertini-Santoni" anche di alcune classi del Liceo scientifico "Filolao" di Crotone. Per questa edizione è prevista una lezione di economia civile con un docente conosciuto a livello nazionale. Questo grazie ad un accordo siglato dalla Fondazione Antiusura Zaccheo e dalla BCC Calabria Ulteriore.

Il Presidente della Fondazione Antiusura 'Zaccheo', don Giovanni Barbara, durante la presentazione avvenuta di fronte ad un folto pubblico di giovani studenti ha sottolineato: "Pensando al futuro del nostro territorio la Fondazione Zaccheo si impegna nell'educare i giovani all'uso corretto del denaro. La loro fragilità li porta a cadere facilmente nel labirinto della ludopatia, ma la loro intelligenza e voglia di vivere li porta a comprendere e fare tesoro degli insegnamenti che gli vengono dati. Sono fiducioso che questo nuovo progetto presso la Scuola Pertini lasci un segno positivo ai nostri giovani ricchezza del nostro territorio".

La Fondazione Antiusura Zaccheo di Crotone, la quale opera indefessa da oltre 25 anni, ha come suo primario obiettivo quello di aiutare le persone e le famiglie che vivono complesse situazioni di indebitamento. La Fondazione Zaccheo offre, alle Banche convenzionate, la propria garanzia sul rientro dei prestiti effettuati. In un contesto storico ed economico tanto precario, gli aumenti dei tassi di interesse sui prestiti, certamente non agevolano i soggetti più fragili, di cui appunto, la Fondazione si interessa. Ecco perché, il confronto e la collaborazione con gli istituti bancari, preziosa, rispondendo concretamente alla vocazione di "Banche del territorio" diventa reale, ogni volta che ci si spende per agevolare chi su questi territori vive tra molte difficoltà.

La Fondazione Antiusura Zaccheo, ha attualmente in essere convenzioni di varia natura con BPER Banca, BCC Centro Calabria, BCC Mediocrati, BCC Calabria Ulteriore, Mediolanum. Inoltre, in procinto di chiudere ulteriori accordi con altri istituti bancari che, come la Fondazione Antiusura Zaccheo si dicono convinti che operare nel bene in ogni ambito della vita sociale, è oggi più di ieri, un risultato indispensabile.