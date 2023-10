Lega Crotone, il congresso elegge Daniele segretario provinciale

CROTONE - Nicola Daniele è il segretario provinciale della Lega di Crotone. La nomina è avvenuta nel corso del congresso provinciale della Lega crotonese svolto domenica 22 ottobre. Si tratta del primo congresso provinciale in Calabria che ha registrato l’elezione per acclamazione di Daniele e dei membri del direttivo.

A presiedere i lavori è stato il Commissario regionale della Lega Calabria, Giacomo Saccomanno coadiuvato dal Responsabile del Tesseramento Regionale, Agostino

Grande. Saccomanno nel congratularsi con i neoeletti ha ricordato loro che “dovranno essere il motore della crescita del partito e i punti di riferimento relativamente a quelle che sono le esigenze dei territori da trasferite al regionale e al nazionale”.

“Sono estremamente entusiasta della mia elezione - ha detto il neo segretario Daniele – consapevole che guidare il partito a livello provinciale oltre ad essere un onore, è anche una grande responsabilità. L’onere è tanto, così come tanto sarà il lavoro da compiere ma la nostra prerogativa è il gioco di squadra. In questi ultimi due anni abbiamo costruito una squadra che ha saputo coniugare esperienza e rinnovamento: a questo gruppo va un ringraziamento per il sostegno che ha dimostrato alla mia candidatura. Mi sono candidato – continua Daniele – con un semplice obiettivo: scrivere tutti insieme il futuro per il territorio; un territorio difficile quello della provincia di Crotone ma la cui storia culturale e patrimonio meritano rispetto ed a cui il Governo, in primis il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, e la Regione stanno guardando con fatti concreti, ossia tanti investimenti per il Crotonese”.

Al congresso della Lega di Crotone era presente anche l'onorevole Domenico Furgiuele che ha ribadito che il suo impegno per il Crotonese, dove è stato eletto. “Lavorerò anche per valorizzare - spiega Furgiuele – una risorsa importante come il porto di Crotone e per abbattere tutte quelle direttive europee che ci stanno danneggiando e non solo nei settori dei porti”. Furgiuele ha ribadito il suo intervento per la nomina del commissario Straordinario per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Crotone Presente anche il Consigliere Regionale Pietro Raso che nel suo intervento ha parlato del momento di crescita della Lega in termini di adesioni e dell’importanza di uno spirito unitario e di condivisione di intenti a tutti i livelli istituzionali al fine di dare soluzioni alle problematiche del territorio.