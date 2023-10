Consiglio regionale, stop all'obbligo del certificato medico oltre i cinque giorni di assenza da scuola

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all'unanimità la proposta di legge per l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione in classe oltre i cinque giorni di assenza e la sua sostituzione con una giustificazione sul libretto personale dell'alunno o un'autocertificazione. - Firmatario e relatore il presidente del Gruppo misto - Liberamente progressisti, Antonio Lo Schiavo. Il testo è stato inoltre sottoscritto da tutti i capigruppo consiliari, di maggioranza e di opposizione.

"È una proposta - ha spiegato il consigliere in aula - che nasce da sollecitazioni pervenute dai medici di famiglia e dai pediatri di libera scelta. A questa si è sommata un'analoga proposta del collega Michele Comito e si è arrivati infine ad un testo condiviso frutto di un comune sentire. Ci inseriamo, con tale norma, come prima regione del Meridione, nel campo di una semplificazione amministrativa già adottata da dieci Regioni del Centro-Nord Italia, facendo così da apripista al Sud".

"L'argomento - ha aggiunto Lo Schiavo - era fin qui normato da un decreto del presidente della Repubblica, ormai datato, che prevede l'obbligo di presentazione di certificato medico dopo i cinque giorni di assenza rispetto al quale il Consiglio di Stato ha già precisato come lo stesso rientri nella disponibilità amministrativa di ciascuna regione. La Toscana l'ha abolito di recente, ma è ormai chiaro da tempo come questo tipo di obbligo comporti solo un appesantimento per i pediatri e difficoltà per le famiglie".