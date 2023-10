Ansmes, costituito a Crotone il comitato provinciale

Venerdi 20 Ottobre, si è svolta a Crotone, nella sede della FIGC/AIA, l’Assemblea costitutiva del Comitato Provinciale Ansmes (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP) di Crotone. I lavori sono stati aperti dai saluti del Presidente regionale dell’Ansmes, Mimmo Praticò, dal Vice Presidente regionale e presidente del Comitato provinciale di Reggio Calabria, Nino Zampaglione, dal delegato Provinciale CONI, Prof.ssa Francesca Pellegrino, dal Presidente F.I.G.C. Giuseppe Talarico, dal Vice Presidente A.I.A Albino Lumare. Un momento storico per l’Ansmes, come lo ha definito il Presidente Regionale Mimmo Praticò nel suo intervento, che consentirà anche alla città di Crotone di avere la presenza di questa importante associazione. Praticò, ha suggerito ai presenti di interfacciarsi soprattutto con gli Istituti scolastici per raccontare ai giovani le esperienze di ognuno nel mondo dello sport, sottolineando l’importanza che riveste lo sport nella società. Dopo i vari saluti, si è passati alle votazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo del costituendo Comitato Provinciale Ansmes. Alla presidenza è stato eletto, all’unanimità, Sergio Contarino, che finora aveva svolto il ruolo di referente provinciale, incaricato alla costituzione del Comitato a Crotone. I Consiglieri del Consiglio Direttivo eletti sono, Fabio Gallo, Francesco Polimeno, Audino Caputo, Cardone Vincenzo, Rizzo Giancarlo, Arcuri Vincenzo. I lavori sono continuati con l’intervento del neo eletto presidente, Sergio Contarino, che ha voluto ribadire l’importanza della presenza a Crotone dell’Ansmes e della funzione importante che lo sport dovrà continuare a svolgere nella città pitagorica. Sono stati anche eletti i Delegati per l’Assemblea regionale Ansmes, che sono Enzo Migliarese, Talarico Giuseppe e Messina Luigi (supplente). Al termine dell’incontro, il neo Presidente Contarino, ha comunicato che fra qualche giorno, sarà convocato il Consiglio Direttivo, per discutere e approvare il programma del Comitato Provinciale ANSMES.