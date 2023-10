Arrivano 70 nuovi agenti di Polizia in Calabria, 10 alla Questura di Crotone

Sono settanta i nuovi agenti della Polizia di Stato che arrivano in Calabria in base a quanto previsto dal piano assegnazioni di dicembre del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FdI). Dei 70 nuovi agenti, 10 andranno in forza alla Questura di Catanzaro, 15 a Cosenza, 10 a Crotone, 25 a Reggio Calabria e 10 a Vibo Valentia. “L’impegno del governo Meloni - afferma Ferro - è volto al rafforzamento dei presidi di Polizia per rafforzare il controllo del territorio e potenziare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata. Ringrazio il ministro Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani - aggiunge il sottosegretario - per l’attenzione che ancora una volta dimostrano verso le esigenze della Polizia in Calabria”.