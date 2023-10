Dimensionamento scolastico, il sottosegretario Frassinetti: nessuna scuola chiuderà

CROTONE - “La scuola mai come in questo momento ha avuto nella chiusura del contratto per tutto personale scolastico una gratificazione. Erano anni che i docenti, il personale amministrativo, il personale ATA non aveva un aumento di stipendi. Adesso ci sono circa 1,2 miliardi di euro proprio per garantire gli arretrati e per garantire un aumento in busta paga agli insegnanti Quindi direi che se questi sono i tagli alla scuola non è proprio questo l'anno in cui parlarne”. Lo ha detto l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell'Istruzione e del merito, a margine di una iniziativa svolta questa mattina con gli studenti dell'Istituto 'Pertini-Santoni' di Crotone dove si sperimenta la settimana corta. “Questa sperimentazione della settimana corta – ha ribadito il sottosegretario – alla quale il Ministero ha dato parere favorevole per questo territorio è un esperimento innovativo che abbiamo accolto con piacere che darà secondo me i suoi risultati”.

Il sottosegretario si è soffermato anche sul problema del dimensionamento scolastico che in Calabria ha creato molti malumori per la perdita di 79 autonomie scolastiche: "Il dimensionamento scolastico è una missione del Pnrr che abbiamo dovuto rispettare nella scorsa legge di bilancio. Noi stiamo facendo di tutto per garantire il fatto che le scuole non chiudano e abbiamo anche dei correttivi come la deroga sul minor di alunni per classe nei territori più di confine, nelle piccole isole, per evitare lo spopolamento. Quindi nessuna chiusura di scuole ma un cercare di far fronte al calo demografico, che comunque è un problema perché ci saranno 1,4 milioni di studenti in meno nei prossimi anni secondo le stime, garantendo l'apertura delle scuole, garantendo meno reggenze di dirigenti scolastici e più scuole coperte dalla funzione di questi presidi”.

Riguardo alla perdita di otto autonomie nella provincia di Crotone il sottosegretario è sembrata non informata: “Hanno tolto 8 autonomie qui? Io so che c'è stata interlocuzione con il ministero e che la Regione deve fare la pianificazione. E' stato inviato anche un appello al ministro Valditara che si è interessato personalmente del problema di Crotone. Io, comunque, vedo il bicchiere mezzo pieno: con Agenda Sud le scuole di Crotone hanno beneficiato di interventi per garantire risultati futuri”.

Di Agenda Sud il sottosegretario ha sottolineato anche l'importanza per investimenti: “Con Agenda Sud abbiamo stanziato fondi per il Sud per l'edilizia scolastica. Siamo per l'innovazione, ma anche per la messa a norma del patrimonio edilizio esistente. Agenda Sud prevede anche prolungamento dei contratti per personale Ata”. La sottosegretario Frassinetti ha poi ribadito che il sistema scuola non può entrare nell'autonomia differenziata allo studio del governo: “L'autonomia differenziata nella scuola è un problema secondo me che va trattato con molta delicatezza. L'unitarietà della scuola è importante perché le regioni hanno competenze su formazione professionale sicuramente fondamentali, ma l'unitarietà della scuola italiana per l'organico, per l'organizzazione strutturale non verrà intaccata”.

Contro la dispersione scolastica l'onorevole Frassinetti ha spiegato i progetti del governo: “è uno dei problemi più gravi, soprattutto al Sud, ai quale dobbiamo porre rimedio. Servono dei progetti personalizzati nelle scuole, con professori ad hoc che seguano gli studenti più fragili, con l'estensione del tempo pieno per dare aiuto concreto alle famiglie garantendo inclusione e la possibilità di avere un orientamento efficace che faccia scegliere ai ragazzi il percorso giusto senza esitazioni”.

Allo studio del governo, ha poi annunciato il sottosegretario, ci sono anche attività per risolvere la situazione del precariato: “Questa è una situazione che abbiamo ereditata e che ci portiamo dietro da anni ed anni durante i quali si sono formate sacche di precariato incredibile. Alcuni concorsi fatti negli anni, quelle del concorso straordinario bis, hanno lasciato situazione problematica che cercheremo di risolvere. Fratelli d'Italia insisterà sul doppio canale con emendamenti ad hoc. E' la soluzione per il precariato. Intanto, con l'obiettivo di aumentare il personale di sostegno, abbiamo garantito continuità didattica facendo di far si che restano al loro posto i docenti che seguano i ragazzi con disabilitò per garantire serenità e crescita costante dei ragazzi”.