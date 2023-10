Discarica Giammiglione: Occhiuto ad Alecci "la Calabria non ne ha bisogno"

"L’indirizzo di governo che la Giunta regionale sta dando agli uffici della Regione è quella di ridurre quanto più possibile l’utilizzo di discariche, sia discariche tradizionali sia soprattutto discariche di rifiuti speciali o pericolosi". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto rispondendo in aula ad una interrogazione del consigliere regionale Pd Ernesto Alecci sulla grande discarica che il gruppo Maio intenderebbe realizzare a Giammiglione, al confine tra Crotone e Scandale.

Alecci, che si è detto soddisfatto della risposta del governatore , ha fatto presente che "la potenziale discarica verrebbe realizzata in una zona su cui gravano vincoli alluvionali, archeologici e agricoli. Inoltre, l’apertura della discarica rischierebbe di aumentare in maniera esponenziale il traffico di tir e camion sulla statale 106, strada già tristemente nota alla cronaca per la pericolosità e lo stato di abbandono di alcuni tratti".

Dal canto suo Occhiuto ha spiegato che "questa discarica produrrebbe utili per i proponenti probabilmente nell’ordine di centinaia di milioni di euro nei prossimi 3-4 anni. È vero che ho ereditato una Regione nella quale le procedure amministrative, le conferenze di sevizio, tutte le procedure propedeutiche ad assumere decisioni in ordine all’apertura delle discariche erano state già fatte, quindi dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra le istanze di chi propone discariche avendo avuto dai governi regionali precedenti delle pronunce tendenzialmente favorevoli e questo orientamento politico di governo regionale che sostanzialmente mi fa dire che la Calabria non ha bisogno di questi insediamenti. Quindi dal punto di vista dell’indirizzo di governo - ha concluso il governatore - la Giunta regionale ha trasmesso queste indicazioni agli uffici. L’indicazione che vorremo dare è che avendo disposto il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, nella prospettiva non abbiamo bisogno di discariche, per cui il mio personale orientamento è quello di limitare quanto più possibile il proliferare di discariche nella nostra regione".