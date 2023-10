Eccidio di Fragalà, Crotone e Melissa ricordano Treccani

Le città di Crotone e Melissa, in occasione del 74° anniversario dell’eccidio di Melissa, ricorderanno una delle figure più prestigiose legata alle due comunità: Ernesto Treccani. Il prossimo 28 ottobre alle ore 17.00 nella Sala Consiliare si terrà un momento di approfondimento sull’uomo e sull’artista. Il giorno successivo a Melissa alle ore 10.00 si terrà la cerimonia della deposizione della corona di alloro al Monumento del Fondo Fragalà e alle ore 11.00 in piazza del Popolo l’inaugurazione della mostra itinerante “Ernesto Treccani”. Agli eventi, su invito dei primi cittadini di Crotone e Melissa, parteciperanno Maddalena Treccani, figlia dell’artista e il nipote Jacopo Muzio Treccani. L’iniziativa intitolata “Le vie di Treccani – Crotone e Melissa” è dedicata ad un grande artista fortemente legato ai territori che oggi lo celebrano. Un vero poeta dell’immagine che aveva un rapporto viscerale con le due città consolidatosi dopo i tragici fatti di Melissa che Ernesto Treccani ha saputo raccontare ed illustrare nelle sue opere. Due sue opere, in particolare, sono conservate nella Sala Consiliare del Comune di Crotone.