Italia Viva: Pugliese presidente provinciale per un centro con popolari, liberali e riformisti

L'ex sindaco di Crotone Ugo Pugliese è il nuovo presidente di Italia Viva per la provincia di Crotone. Pugliese, eletto all'unanimità con scrutinio segreto, manterrà la carica di coordinatore cittadino del partito renziano fino alla celebrazione del congresso di Crotone, coadiuvato da Mario Galea.

"La mia elezione - spiega Pugliese in una nota - è frutto di una scelta condivisa tra gli uscenti coordinatori regionali (Ernesto Magorno e Nunzia Paese) e gli uscenti coordinatori provinciali, Antonio Castiglione e Daniela Ventura" che "hanno individuato in me la figura intorno alla quale possono convergere le tante forze sane di un centro che potrebbe vedere insieme i popolari, i liberali, i riformisti e gli europeisti che non si collocano, per ideologia, nè con i polisti di sinistra nè con i populisti di destra".

In assemblea il neo coordinatore provinciale ha parlato delle ricchezze che possiede il territorio spiegando "come queste risorse si debbano mettere a regime per far sì che la nostra provincia e la nostra città escano dal fondo delle classifiche del benessere nazionale".

A detta di Pugliese bisogna "contrastare con progetti, idee, forze politiche nazionali e regionali, il populismo imperante che oggi, come ieri, ha dato in mano i governi a chi non progetta un futuro ma si accontenta del maquillage che serve solo per conquistare i consensi di “pancia” ma che non ha, in se, un progetto di sviluppo economico dei territori. Quindi con le idee che saranno esplicitate ai tanti simpatizzanti (oltre che agli iscritti ed ai tanti che si stanno tesserando in questi giorni) man mano che c’incontreremo, credo che una ventata di ossigeno, a questa Provincia ed a questa Città la si può dare".