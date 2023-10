Operazione Glicine, revocati i domiciliari: Devona torna in libertà

Il gip distrettuale ha rimesso il libertà l'ex assessore comunale di Crotone, Giancarlo Devona che era stato posto ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Glicine condotta dalla Dda di Catanzaro a fine giugno con l'arresto di 34 persone. Il gip ha accolto l'istanza del difensore di Devona, l'avvocato Francesco Verri, ed ha revocato la misura degli arresti domiciliari. Devona, che è stato segretario dell'ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, era stato destinatario della misura cautelare in quanto accusato di associazione a delinquere per commettere reati contro la pubblica amministrazione in considerazione del ruolo istituzionale.