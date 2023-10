Università, Fenimprese: opportunità da non perdere, no a meline e negligenze

CROTONE - “Fenimprese è pronta ad intervenire in maniera severa se dovesse emergere qualsiasi ostacolo o ritardo ingiustificato che metta a rischio il progetto di attivare i corsi universitari di medicina a Crotone”. Lo sostiene Luca Mancuso, il presidente dell'associazione che ha proposto il progetto dei corsi di laurea interateneo in medicina, infermieristica e fisioterapia con un ateneo privato, la Link Campus University, e LUmg di Catanzaro. Mancuso non è del tutto soddisfatto della decisione del Coruc che accoglie la proposta ma rinvia la decisione. Un rinvio che rischia di ritardare di un altro anno l'inizio del progetto. “L'Associazione Fenimprese è vigile e pronta a sostenere il rilancio di Crotone in ogni modo possibile perché rischiamo di perdere anche l’anno accademico 2024 dopo 2023, quindi non sopporteremo ulteriori meline, sono in tanti che ci hanno contattato pronti a manifestare ma siamo fiduciosi”.

Mancuso si dice comunque fiducioso nelle istituzioni: “Questo ambizioso progetto potrebbe essere una svolta significativa per la città, ma la sua realizzazione richiede un forte impegno e sostegno da parte delle istituzioni locali e regionali. In questo contesto, Fenimprese ha espresso piena fiducia nel Presidente della Regione Calabria Occhiuto anche grazie all’ausilio del Presidente della Provincia Ferrari, convinta che agirà in maniera ponderata per assicurare il rilancio della città. Il progetto universitario in presenza a Crotone rappresenta un'opportunità unica per la Calabria. Potrebbe non solo fornire accesso all'istruzione superiore di alta qualità a giovani talentuosi della regione ma anche attrarre investimenti e promuovere la crescita economica. Tuttavia, la sua realizzazione richiede un forte sostegno da parte delle istituzioni regionali, e in questo il Presidente della Regione Calabria ha un ruolo chiave da svolgere”.

Fenimprese è convinta che il Ppresidente Occhiuto “agirà in maniera ponderata, valutando accuratamente gli aspetti economici, sociali e culturali dell'iniziativa. La sua decisione sarà fondamentale per il futuro di Crotone e dell'intera regione. L'Associazione è certa che il Presidente farà la scelta più giusta per il bene della città e della Calabria nel suo complesso”. Fenimprese, conclude Mancuso, vigilerà sull'iter: “Questa determinazione è una dimostrazione del profondo impegno dell'associazione nel vedere Crotone prosperare e rilanciarsi. Non permettere che un'opportunità così importante vada persa a causa di negligenze o mancanze”.