Vaccino antinfluenzale, al via la campagna dell'Asp di Crotone

CROTONE - Da martedì 24 ottobre l’Asp di Crotone ha dato il via alla campagna vaccinale antinfluenzale 2023-2024. Il servizio, avvisa una nota dell’azienda sanitaria, verrà svolto oltre che negli ambulatori dei medici di famiglia per gli aventi diritto e in quelli dei pediatri di libera scelta per quanto riguarda le vaccinazioni a bambini ed adolescenti, anche negli ambulatori vaccinali aziendali di tutto il territorio provinciale di competenza del’Asp. Le vaccinazioni saranno eseguite da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e nei giorni di lunedì e mercoledì anche negli orari pomeridiani dalle 15.30 alle 17.30. La vaccinazione antinfluenzale è gratuita per tutti gli ultrasessantenni e per tutte le categorie a rischio previste dalla legislazione compresi i soggetti affetti da patologie gravi.