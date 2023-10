Verso Giugliano-Crotone, Zauli avverte buone sensazioni: "Vogliamo fare punti dappertutto"

"Abbiamo fatti già troppi passi falsi, e non ne vogliamo più collezionare". Lamberto Zauli è perentorio, e dopo aver accolto con orgoglio e compiacimento la prova (e i tre punti) sabato sera, si aspetta quella auspicata continuità che cancelli definitivamente le sbandate che hanno caratterizzato la prima parte di stagione: "Abbiamo avuto due giorni per preparare una partita importante - dice -, ma ho visto negli occhi dei ragazzi grande attenzione e concentrazione. Siamo convinti di andare a fare una partita di livello contro un'avversaria che possiede qualità ed è bene allenata. Ma insisto sulla nostra voglia e determinazione di dare quella continuità che fin qui ci è mancata". Complici alcune 'dormite' difensive che si sono presentate con troppa frequenza: "Ci teniamo il pregio di essere andati a segno in tutte le partite, ma dobbiamo migliorare quelle dei gol subiti. Siamo focalizzati molto su quello, convinti che se miglioriamo quel dato ci saranno più risultati e continuità".

Servirà evidentemente limitare quegli errori che anche contro il Foggia sono comparsi, seppure in misura ridotta. E contro il Giugliano potrebbero esserci ulteriori novità di uomini e assetto, nel solco di un rinnovamento mentale introdotto dal mister: "Qualcosina stiamo cambiando. E mi piacerebbe portare avanti tutti la rosa perchè può essere un dato di forza importante. Tutti devono sentirsi importante, devono essere motivati e consapevoli di poter essere titolari fino all'ultimo momento. Forse fino ad ora ho commesso l'errore di far intuire chi fossero i titolari già dal lunedì, abbassando inevitabilmente il livello e la concentrazione dei presunti esclusi. Che è quanto fatto da me sempre, ma disponendo di una rosa abbondante mi veniva difficile gestire alcune situazioni. Ma l'obiettivo è di tenere tutti dentro al progetto, facendoli sentire importanti e coinvolti".