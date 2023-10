Volo Crotone Roma, Sky Alps riduce di 15 euro il biglietto di andata e ritorno

Costerà di meno andare e tornare da Roma con il volo giornaliero operato dalla compagnia Sky Alps. Un taglio di 15 euro sul biglietto di andata e ritorno che il vettore praticherà già da domenica prossima, 29 ottobre, e fino al 30 marzo del 2024, quando terminerà la stagione invernale. La sforbiciata decisa dalla compagnia aerea di Bolzano dovrebbe servire ad incentivare l'uso del mezzo aereo che sulla tratta Crotone Roma evidentemente non sta dando risultati ottimali: i Dornier di Sky Apls, infatti, decollano e atterrano con meno di trenta passeggeri al giorno.

Nello specifico il costo del biglietto per imbarcarsi a Crotone alla volta della capitale passa dagli attuali 64 euro a 57, mentre quello dalla capitale al Sant'Anna da 83 a 75 euro. In totale, appunto, 15 euro. Giova ricordare, in ogni caso, che ad incidere sul prezzo finale del biglietto sono le tasse aeroportuali che, peraltro, a Fiumicino sono più gravose che al Sant'Anna.

Se la compagnia ha fatto un ulteriore passo a favore dell'utenza, nessuna iniziativa si registra dalle amministrazioni locali, Regione Calabria in primis, per l'istituzione di collegamenti, su gomma o su rotaia, lungo la fascia ionica così da rendere maggiormente fruibile il volo per Roma anche ad una larga fascia di popolazione che risiede tra la sibaritide e il catanzarese.