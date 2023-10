La scrittrice Angelina Brasacchio al Salone del Libro di Algeri

Angelina Brasacchio di Strongoli è tra i 3 scrittori italiani che parteciperanno alla 26esima edizione del Salone Internazionale del libro di Algeri (Sila), che si è aperto oggi e durerà fino al 4 novembre nella capitale del Paese nordafricano. Lo riferisce un comunicato dell'Istituto italiano di cultura di Algeri.

"L'ambasciata d'Italia in Algeria e l'Istituto Italiano di Cultura di Algeri sono lieti di annunciare la loro partecipazione all'evento di quest'anno con tre importanti scrittori italiani, tra cui un italo-algerina", si legge nella nota. Per l'italo-algerina, si tratta della scrittrice, traduttrice e giornalista Amal Bouchareb, naturalizzata italiana, che ha fondato e diretto riviste letterarie in Algeria e in Italia. Bouchareb ha pubblicato in traduzione araba le opere di oltre trenta tra poeti e narratori italiani, contemporanei, moderni e classici, specifica ancora la nota. Il secondo scrittore italiano presente a questo evento è Kossi Komla-Ebri. Nato in Togo nel 1954, è un medico chirurgo che vive vicino a Como. Tra le sue pubblicazioni si segnala il romanzo Neyla (Premio Prato CittAperta 2019) che è stato tradotto e pubblicato negli Stati Uniti, oltre che in Slovenia e in Togo. I suoi volumi di aneddoti, Imbarazzismi e Nuovi Imbarazzismi, sono stati tradotti in inglese, francese e arabo. Angelina Brasacchio è il terzo scrittore italiano presente alla fiera di Algeri. Nata a Strongoli dove vive, in provincia di Crotone, Brasacchio è stata docente di filosofia e storia nei licei. Ha conseguito la laurea presso l'Università La Sapienza di Roma, e ha pubblicato romanzi e racconti la cui cifra narrativa è prevalentemente la storia sociale romanzata. Brasacchio ha pubblicato "Il figlio della Vipera" nel 2009 e "Lo specchio della matrona" nel 2011.

Gli scrittori italiani incontreranno il pubblico algerino in occasione di quattro conferenze su una serie di argomenti relativi all'intelligenza artificiale e alla letteratura. All'edizione di questa anno della "Sila" è ospite d'onore l'intero continente africano, sotto lo slogan "l'Africa scrive il suo futuro".