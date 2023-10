Arpacal, passaggio di consegne tra Errigo e Iannone, il generale atteso a Crotone per la bonifica del Sin

Passaggio di consegne all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente calabrese. Il professor Michelangelo Iannone, di recente nominato commissario straordinario Arpacal dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, è ufficialmente subentrato al generale Emilio Errigo che passa alla gestione della bonifica del sito inquinato d'interesse nazionale di Crotone.

Già direttore scientifico dell'Agenzia, ll neo commissario, in un brevissimo intervento, ha rivolto ad Errigo il suo più vivo compiacimento per il lavoro svolto nel corso del mandato e per i risultati raggiunti. Dal canto suo, il generale ha ringraziato coloro che hanno contribuito con il loro impegno ad affrontare e superare le criticità durantre i suoi nove mesi alla guida di Arpacal.