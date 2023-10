Serie C, il Crotone ribalta il Giugliano: Tumminello show firma il blitz in Campania

La duplice griffe di Tumminello vale un tesoro. Prezioso, essenziale, rivitalizzante. E che spinge più in alto il Crotone, più lontano dalla crisi e ora capace anche di banchettare lontano dallo Scida offrendo qualità e personalità. Con l’ennesimo ribaltone che però rischia di diventare una pericolosa costante, corretto in corsa anche stavolta ma da rivedere per le dinamiche di apertura che stanno caratterizzando le partite. Ma la reazione e il furore successivo hanno cancellato la falsa partenza, con una prova globale da applausi, e l’unico cruccio di aver capitalizzato poco rispetto a quanto prodotto. Ma intanto sono arrivati sei puti in quattro giorni con prospettive all’orizzonte stuzzicanti.

Qualcosa nella testa è davvero scattato, e gli effetti si sono visti in campo. Assetto revisionato, cambio di atteggiamento, nuovo slancio motivazionale. Ma naturalmente le verifiche sono appena all'inizio...

Zauli lo aveva annunciato e nei fatti la rotazione trova sfogo con tre cambi rispetto alla squadra opposta sabato al Foggia. Nel nuovo disegno tattico che contempla il 3-5-2 trova spazio in difesa Leo, con Loiacono dirottato in mezzo al posto dell’infortunato Gigliotti. Sugli esterni c’è posto per Crialese mentre Tribuzzi trasloca sulla fascia opposta. In mezzo con Petriccione e Vitale si colloca D’Ursi, mezzala con licenza di fare irruzione nel territorio nemico. In attacco confermato il tandem Tumminello e Gomez.

Come nel peggiore dei film horror, però, il Crotone paga dazio all’ennesimo avvio choc ritrovandosi sotto senza quasi rendersene neppure conto. Nel silenzio surreale del ‘De Cristofaro’, il Giugliano rompe presto l’equilibrio con l’acuto di De Sena che piega la resistenza dei rossoblù dopo neppure tre minuti. Una nuova partenza in salita che costringe il Crotone a rincorrere. Incredibile la condizione di handicap che si presenta con sconcertante frequenza, e che presenta il conto anche a Giugliano. Il gol incassato però ha l’effetto di scuotere i rossoblù, animati dalla voglia di ribellione che permette di alzare subito la testa e azionare un forcing che produce una fase di dominio piuttosto marcato.

Tumminello fa le prove generali del gol andando a bersaglio lanciato a rete ma la bandierina dell’assistente arbitrale spezza la gioia. Un minuto dopo il numero 9 costringe il portiere del Giugliano ad un intervento prodigioso con un sinistro angolato. Il pareggio è però nell’aria e arriva al minuto 14, e porta la firma di Tumminello. L’attaccante romano sale in cielo sul traversone cesellato da Petriccione e di testa schiaccia alle spalle del portiere campano. L’inerzia resta nelle mani del Crotone, e seppure con un ritmo meno intenso di quello del primo quarto d’ora, la pressione e il palleggio garantiscono il controllo del match. La palla transita con pericolosità e frequenza nell’area campana, ma al Crotone manca la stoccata per capitalizzare la superiorità. Clamorosa soprattutto l’occasione sui piedi di Gomez che spara in curva un comodo pallone che meritava migliore sorte. Il brivido, isolato, corre anche nell’area rossoblù, che però col fiatone riesce a cavarsela proprio al tramonto della prima frazione.

Tanta produzione sperperata non trova conforto col sorpasso, e nel secondo tempo la musica cambia spartito con il Giugliano che prova ad alzare il baricentro e respirare. Ma una volta scollinato oltre il quarto d’ora il Crotone torna ad aumentare i giri del motore e colleziona tre chance ghiotte nello spazio di cinque minuti, due delle quali con Tribuzzi. L’esterno diventa protagonista a tredici minuti dal gong quando con l’ennesima percussione indovina un traversone che trova pronto Tumminello ad arpionare la sfera con la testa e indirizzarla in porta dove Russo non è impeccabile e ‘concede’ la doppietta al numero 93, alla prima doppietta in rossoblù. E’ il punto esclamativo che impreziosisce una esibizione di ottima fattura, e che produce il secondo blitza da esportazione dopo quello inaugurale di Catania, e che offre continuità tre giorni dopo la vittoria contro il Foggia.