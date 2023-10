Bonifica, il commissario Emilio Errigo a Crotone, avrà un ufficio nel palazzo comunale

"Non mi sento un ospite ma un cittadino di Crotone". Lo ha detto il neo commissario straordinario della bonifica industriale nel suo primo giorno di ufficio in città. Emilio Errigo, docente universitario e generale in pensione della Guardia di finanza, è stato accolto questa mattina dal sindaco Vincenzo Voce, insieme al vice sindaco Sandro Cretella ed al funzionario dell'ufficio ambiente Danilo Pace.