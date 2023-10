Archeologia, la Soprintendenza torna a scavare davanti al nuovo teatro comunale

Ruspa al lavoro sul piazzale del teatro comunale in costruzione a Crotone. Da stamane si lavora all'allargamento dello scavo archeologico che ha portato di recente all'affioramento di due creste di muri paralleli risalenti (così dicono) al 19esimo secolo. Tutto il contrario di quanto ci si aspettava da quando il mezzo meccanico aveva ripreso nei giorni scorsi a movimentare la terra, in concomitanza con le voci circa la rilevanza storica e non archeologica dei ritrovamenti, e di conseguenza l'imminente copertura dello scavo con il ripristino dei lavori di sistemazione del piazzale, uno degli ultimi tasselli che ancora mancano per l'apertura del nuovo teatro, i cui lavori vanno avanti da circa quindici anni. La ruspa ha invece allargato lo scavo ed ora gli archeologi avanzano lentamente sui due lati alla ricerca della prosecuzione delle mura, con indagini anche in profondità per verificare la presenza di ulteriori strati, dal medioevo a ritroso fino all'età romana.