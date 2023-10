Dolcetto o scherzetto? Guardia di finanza Crotone sequestra 50 mila prodotti di Halloween contraffatti

I baschi verdi del comando provinciale della Guardia di finanza di Crotone hanno sequestrato 50 mila prodotti contraffatti e non conformi rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Si tratta di maschere di halloween e altre decorazioni in tema con l’imminente ricorrenza e di custodie protettive per telefoni cellulari, per un valore commerciale complessivo di diverse migliaia di euro, che erano stati posti in vendita presso due esercizi commerciali che sono state segnalati alla Camera di commercio di Crotone per l’irrogazione delle previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 516 ad un massimo di 25.823 euro.

Nel corso di un altro intervento sono state sequestrate centinaia di cover per smartphone e portachiavi, recanti marchi di note case di moda contraffatti, esposti per la libera vendita all’interno di un’attività commerciale, con la conseguente denuncia degli esercenti interessati alla locale Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di contraffazione e ricettazione. Sono state, inoltre, rilevate violazioni alla normativa tributaria in materia di regolare installazione e tenuta del misuratore fiscale ed avviati controlli ispettivi sul lavoro irregolare.