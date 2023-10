Cirò Marina, lido già sotto sequestro distrutto dalle fiamme

CIRO' MARINA – Uno stabilimento balneare, che si trova a pochi metri dall'ingresso del porto, è andato a fuoco poco dopo mezzogiorno di venerdì 27 ottobre. Si tratta del lido Playa del sol che era sottoposto a sequestro amministrativo da alcuni anni e, per questo, chiuso da tempo. Il sequestro era stato effettuato dal Comune nel periodo in cui era amministrato dalla commissione straordinaria. La proprietà del lido è riconducibile ad un noto pregiudicato di Cirò Marina che era stato già coinvolto nell'operazione Bellerofonte nel 2010 ed si trova tutt'ora in carcere a seguito di una recente indagine sul narcotraffico internazionale svolta a giugno dalla Guardia di Finanza. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina che hanno dovuto anche combattere contro il forte vento di scirocco che alimentava il fuoco. Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri – con il supporto degli ingegneri del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone – per comprendere se l'incendio sia stato doloso.