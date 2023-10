Coppa Italia serie C, il Crotone in campo mercoledì 8 novembre allo Scida contro il Brindisi

Sarà il Brindisi l'avversario del Crotone nel secondo turno della Coppa Italia di serie C . E' quanto stabilito dagli accoppiamenti che vedranno i rossoblù impegnati allo Scida mercoledì 8 novembre con inizio alle ore 14 contro la compagine pugliese.

Il secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, si procederà con i calci di rigore per stabilire la squadra che accederà al turno successivo.