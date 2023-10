Capodanno 2024, la Rai ufficializza: si farà a Crotone

CROTONE - La Rai ha confermato che lo spettacolo di Capodanno 2024 si farà a Crotone. L'annuncio è in una nota apparsa sabato 28 ottobre sul sito della Rai nella quale si legge: "Il Capodanno Rai approda in Calabria. Dopo la firma della convenzione biennale tra Rai – attraverso la consociata Rai Com – e la Fondazione Calabria Film Commission, “L’Anno che Verrà”, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo, farà la sua prima tappa a Crotone". La nota conferma anche la location scelta per allestire il palcoscenico di quasi mille metri quadrati: "La serata, in diretta il 31 dicembre in prime time su Rai 1, sarà trasmessa dalla centralissima piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città, e verrà realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone".

Come avevamo scritto nell'edizione de il Crotonese, il Capodanno Rai fa parte delle trasmissioni da realizzare in Calabria per le quali la Regione ha siglato con la Rai una convenzione con un investimento di circa 4 milioni di euro previsti dal piano di marketing territoriale. Secondo le indiscrezioni raccolte il palcoscenico, di 26x36 metri, sarà allestito nei pressi dell'incrocio tra via Nicoletta e viale Regina Margherita (come indicato in modo sommario nella foto) in modo da poter sfruttare la palestra del liceo classico ed il teatro Apollo come camerini per circa 80 artisti. Da questo momento la Rai lavorerà sul cast artistico, mentre al Comune di Crotone - che da subito ha fornito la massima disponibilità - toccherà eseguire dei lavori per rimuovere gli ostacoli nella zona tra cui anche la rotatoria di piazza Pitagora.