"Halloweeen è calabrese", spettacolo di Pupa e Calabretta per le famiglie

CROTONE - Domenica 29 ottobre ore 18:00, presso la Sala Sant’Agostino della Parrocchia Santa Rita di Crotone, andrà in scena lo spettacolo “Halloween è calabrese”, scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Calabretta e Francesco Pupa. Scenografie e supporto tecnico Luigi Piccinino. Voce Mamma: Floriana Mungari. Produzione Il Cantattore.

Paolo è un bambino molto curioso e affascinato dai mostri e soprattutto dalla festa di Halloween. Halloween è una festa che ha origini celtiche… ma ne siamo proprio sicuri? Questa sua passione porta Paolo a scontrarsi molte volte con la mamma, essendo anche un po’ discolo. Quando viene sgridato si rifugia nel suo “armadio fantastico” che, nel suo mondo un po’ magico, lo teletrasporta in un’altra dimensione, dove farà un incontro speciale: quello con suo nonno. Che gli consiglia di essere educato, buono, di mangiare a tavola con i propri genitori, perché “ai suoi tempi” si faceva così e si dava anche del “voi” ai propri genitori in segno di rispetto.

Il nonno gli racconterà di tradizioni calabresi della festa per la commemorazione dei morti, di storie di lupi mannari nel centro storico, della tradizione delle zucche a forma di teschio, delle caramelle “i zuccaru vrusciatu” o “caramelle a vitru”, i famosi dolciumi nella calza o nelle scarpe portati dai cari defunti … e scopriremo che Halloween forse è nato in Calabria. Ma il nonno gli ricorderà la cosa più importante di tutte: di portare sempre nel cuore i propri cari che non ci sono più e di non dimenticarli mai, anche attraverso le tradizioni e i racconti orali.

Biglietti acquistabili presso “Il Cantattore”, Via Mario Nicoletta c/o parco commerciale Il Granaio a Crotone o direttamente presso la Sala Sant’Agostino il giorno dello spettacolo.

Ingresso posto unico 7 euro.