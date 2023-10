'Attenzione all'attenzione' l'evento di formazione sulla sicurezza di Mosmode

CROTONE - Un evento formativo per ricordare ancora una volta che di lavoro si muore ancora. “Attenzione all’attenzione” questo è il contenuto della giornata di formazione “Cosmoergasia” organizzato dall’azienda Mosmode srl con il patrocinio di Confindustria e della “Nuova Scuola Pitagorica” che ha avuto luogo nel teatro Apollo di Crotone. Padrone di casa Nunzio Cannavale che rappresenta la nuova generazione della Mosmode, azienda che della sicurezza sul luogo di lavoro ha fatto una mission con dei risultati ottenuti ed altri da ottenere. Moderata dalla giornalista Antonella Marazziti, la giornata ha preso il via andando ad analizzare quello che i greci, siamo nella terra di Pitagora, intendevano dire pronunciando la parola Ergasia, un sostantivo femminile che fa riferimento al lavoro, all’operare, all’arte del mestiere.

Tutto ciò che implica produzione ma proprio per questo motivo deve tenere ben presente i dettami della sicurezza che, come ci riportano ormai le fredde cronache spesso viene sottovalutata sui cantieri dove per far presto cercando di far bene si rischia di farmi male, tanto. “Cosmoergasia” ha rappresentato una opportunità unica per riunire operatori, imprenditori, esperti tutti riuniti per affrontare questa sfida e sensibilizzare sull’essenzialità sul prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro. Salvatore Mongiardo, presidente della Nuova Scuola Pitagorica, ha inteso sottolineare il rapporto tra il pensiero del filoso matematico, il lavoro, e la sicurezza nel mentre si opera. Prestare attenzione all’attenzione, questo il filo fondamentale. “Attenzione all’attenzione” è stato anche il tema conduttore di un momento d’intrattenimento da parte di Silvano Frigerio, formatore mentalist e di Terenzio Traisci, psicologo del lavoro, i quali hanno accompagnato il pubblico attraverso esercitazioni in un itinerario volto a far comprendere ancora una volta l’importanza dell’attenzione sui luoghi di lavoro. Una giornata, un evento, perfettamente riuscito, e particolarmente gradito perché partorito dalla mente di un imprenditore cosa di non poco conto in un momento in cui molti, per fortuna non tutti, imprenditori anche nelle grosse compagnie, tendono a monetizzare il tempo a scapito della sicurezza con gli effetti di cui sono visibili sulle cronache dei giornali.