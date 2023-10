Ioleggoperchè si fa 'grande' con il laboratorio 'L’InCantaStorie' alla libreria Cerrelli

CROTONE - Dal 4 al 12 novembre torna #ioleggoperché che diventa, come recita la campagna nazionale di quest’anno “Un libro ti fa grande”.

"Sono state davvero tante le scuole crotonesi che hanno aderito a Ioleggoperchè - si legge in una nota della presidente, Patrizia Pagliuso -: Ic Papanice, istituto tecnico commerciale Lucifero, istituto tecnico Nautico, Ic Melissa, scuola primaria di Roccabernarda, scuola dell’Infanzia “Santoro” di Santa Severina, Ic Mesoraca, scuola secondaria di primo grado di Strongoli “B Miraglia”. Come ogni anno partner dell’iniziativa è la storica libreria Cerrelli, dove dal 4 al 12 novembre si potranno acquistare libri da donare per far crescere le biblioteche scolastiche della nostra città. Anche per quest’anno, grazie alla collaborazione con l’associazione MutaMenti, prosegue #ioleggoperchéLAB-Calabria progetto diretto dall'università della Calabria e nato a novembre 2022 in un territorio come quello calabrese in cui si accentua la necessità di realizzare interventi specifici per la promozione della lettura attraverso programmi in grado di prolungare gli effetti benefici raccolti da #ioleggoperché. Proprio nell’ambito di Ioleggoperchè Lab si terranno due appuntamenti: il primo il 7 novembre, ore 18,30, presso la libreria Cerrelli si terrà il contest “L’InCantaStorie, se Persefone fosse una Tiktoker”, laboratorio esperienziale della narrativa del mito, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni a cura della scrittrice Katia Colica; l’8 novembre la scrittrice, invece, incontrerà nel plesso di Margherita i ragazzi coinvolti nel progetto ioleggoperchè Lab.