Dal 5 dicembre attivo in Calabria il numero unico per le emergenze 112

Il numero unico 112 per l'emergenza sarà attivo in Calabria dal prossimo 5 dicembre. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine della presentazione a Catanzaro, nella Cittadella, delle nuove 60 ambulanze acquistate dalla Regione.

Il Numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 (uno-uno-due) è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea. Si può chiamare il numero di emergenza Unico Europeo per richiedere urgentemente un intervento: delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza in mare. L’operatore dell'112, inoltra la chiamata alla Centrale operativa competente per tipologia di emergenza.