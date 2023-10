Deposito di droga e armi scovato dalla Polizia al rione Trecento Alloggi

Un deposito di armi e droga di vario tipo è stato scoperto dalla Polizia di Stato in un edificio del quartiere Trecento Alloggi. Sono stati gli agenti della squadra Volanti ella Questura, impegnati nel controllo di una persona sottoposta agli arresti domiciliari in quello stabile, a fare la scoperta. Nel percorrere la tromba delle scale, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da una intercapedine prossima al vano ascensore, dove una approfondita verifica ha consentito di rilevare la presenza di un bilancino di precisione, nonché di diversi involucri di stupefacenti, pronti per lo smercio: 48 grammi di hashish, 22 grammi di marjuana, 9 grammi di cocaina.

Il controllo è stato quindi esteso al resto delle parti comuni dell’edificio, e in particolare al tetto, dove, all’interno di un vano, sono state trovate armi e munizioni: un fucile semiautomatico calibro 12 di provenienza furtiva, una pistola revolver calibro 32 long, 5 cartucce calibro 38 e 12 cartucce calibro 12.

Droga e armi sono state sequestrate al momento a carico di ignoti, in attesa che le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, consentano l'individuazione del materiale.