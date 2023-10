Raccolta rifiuti ed ingombranti a Papanice, Megna incontra vertici Akrea

CROTONE - La raccolta dei rifiuti, dai solidi urbani agli ingombranti, è stata al centro dell'incontro che l’Ufficiale di Governo di Papanice, Antonio Megna ha avuto con il presidente di Akrea Alberto Padula ed i tecnici della Società partecipata, per discutere della problematica rifiuti a Papanice. Proprio nei giorni scorsi il consigliere comunale del gruppo Consenso, Enrico Pedace, aveva portato per l'ennesima volta all'attenzione degli amministratori i disagi causati dai problemi nella raccolta dei rifiuti a Papanice, evidenziano "una raccolta rifiuti problematica per tanti versi, dove la situazione ingombranti è sempre più pressante" e ribadendo che nella frazione di sono "bidoni fatiscenti e logori".

L’Ufficiale di Governo di Papanice, Antonio Megna, che aveva già programmato l'incontro con i vertici Akrea, spiega: “Ci siamo confrontati partendo dalla raccolta dei rifiuti passando per la raccolta degli ingombranti e finendo alla raccolta differenziata. Ho concordato che a breve verrà stilato un calendario con l’indicazione dei giorni di raccolta per informare i cittadini del servizio svolto, attualmente abbiamo a disposizione tutti i giorni una macchina che raccoglie esternamente ai cassonetti mentre il compattatore che svolge servizio di raccolta dei rifiuti nei cassonetti arriverà nella frazione sistematicamente e senza lunghe e prolungate interruzioni, tre volte alla settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì".

In merito al problema ingombranti, Megna sottolinea: "è stato convenuto che per la nostra sicurezza e per l’igiene pubblica di tutta la comunità non è possibile lasciarli vicino i cassonetti, ad oggi è prevista raccolta porta a porta dietro contatto al numero verde 800 55 56 50. Stiamo lavorando, inoltre, in collaborazione con il sindaco per il reperimento e l’attrezzatura di un’area da adibire a piccola isola ecologica presso la quale conferire gli ingombranti. Area che sarà utile anche per l’avvio di piccoli processi, quali ad esempio il ritiro del vetro presso le attività commerciali della frazione, che piano piano ci dovranno necessariamente portare alla raccolta differenziata anche nel nostro quartiere”.