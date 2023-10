Tante zucche al Farmer's Market per celebrare Halloween

CROTONE - Celebrare “l’arrivo dell’inverno” con temperature così miti da fare registrare quasi 30 gradi sa davvero tanto di …”scherzetto”, molto meno di…“dolcetto” e se non fosse per le castagne, in vendita nel box attiguo a quello allestito con le zucche, si penserebbe ad un evento prettamente estivo piuttosto che ad una ricorrenza squisitamente autunnale. Parliamo della ricorrenza DI Halloween al Farmer’s Market, il Mercato del Contadino di Crotone. Halloween, infatti: è una celebrazione osservata in molti paesi il 31 ottobre, alla vigilia della festa cristiana occidentale di Ognissanti, legata al passaggio dall’estate all’inverno che risale a più di duemila anni fa.

Il simbolo indiscusso di questa ricorrenza è la zucca. La tradizione dell’intaglio, che le dona le sembianze di una faccia, affascina molto i nostri bambini che si divertono a prepararla ogni anno in occasione di questa ricorrenza. Anche quest’anno, Halloween, è stata ricordata dall’Associazione MagnAmore nel corso dell’ultima domenica di ottobre, giorno di apertura del Farmer’s Market di Crotone. Dalle primissime ore del mattino, infatti, Maria Livadoti, Giusy Manzo, Saverio Bianco, hanno esposto con orgoglio le loro zucche dalle forme più originali e dall’interno più polposo e colorato. Considerato che al Farmer’s Market ci sono i prodotti a km 0 della zona, la domanda è spontanea: cosa si mangia ad Halloween? L'ingrediente principale delle ricette di Halloween è sicuramente la zucca. Un ortaggio molto versatile in cucina e ci offre la possibilità di preparare qualsiasi tipo di ricetta, spaziando dagli antipasti fino ai dolci. Le ricette sono tantissime. Un classico è la torta di zucca, dalle tante varianti, di cui una delle più note è quella con l’aggiunta di uvetta. Insomma dici Halloween, dici zucca. E quale miglior modo di consumare questa dolce cucurbitacea, se non facendone una bella torta? Uno strato di pasta frolla per la base, sopra il quale si adagia una crema di zucca aromatizzata con noce moscata, cannella, chiodi di garofano e zenzero. Va accompagnata con abbondanti e generose cucchiaiate di panna montata.

Intanto, sempre per restare in tema autunnale, l'associazione MagnAmore che gestisce il mercato domenica 12 novembre propone l’evento “Castagnata 2023 al Farmer’s Market”, nella speranza che le temperature tornino nella media del periodo restituendo all’iniziativa la magia dell’autunno calabrese.