Officina collegata alla rete elettrica pubblica: arrestato un uomo di Cotronei

COTRONEI - L'officina funzionava grazie all'allaccio alla rete pubblica di energia elettrica. Per questo i carabinieri della stazione di Cotronei hanno tratto in arresto un 58enne del posto, titolare di un’officina per furto di energia elettrica. I militari dopo aver constatato alcune anomalie nel contatore dell’azienda, tramite l’intervento di personale specializzato Enel, hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete principale, che permetteva al titolare dell’officina di sottrarre energia elettrica direttamente dalla rete di distribuzione pubblica. Non è ancora stato quantificato il consumo di energia che il titolare dell'officina dovrà pagare.

L'attività di controllo dell’Arma dei Carabinieri contro il fenomeno degli allacci abusivi diretti alla rete pubblica, che si svolge in stretta sinergia con la società Enel con la quale è stato sottoscritto nel 2021 un protocollo d’intesa, continuerà senza sosta, concentrandosi sia sulle private dimore sia nelle sedi aziendali ed aziende agricole.