CROTONE - L’ Associazione per Margherita APS - comitato di quartiere e l'Arci Crotone APS hanno organizzato per giorno 3 novembre alle ore 17.30, la Proiezione del film 'COCO'. L'appuntamento è nell'anfiteatro all’aperto della associazione per Margherita sita in via dei Gelsomini 68/b.