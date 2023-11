Istituto Sant'Anna, esperti a confronto su sclerosi multipla ed interventi riabilitativi

"Sclerosi Multipla: la complessità degli interventi riabilitativi" è il titolo del convegno in programma sabato 4 novembre organizzato dall'Istituto S. Anna di Crotone in collaborazione con la Società italiana di riabilitazione neurologica. Il convegno è suddiviso in due sessioni: nella prima si approfondiranno i temi che riguardano la riabilitazione motoria, nella seconda sessione spazio all'analisi del supporto cognitivo, sociale e territoriale. L'organizzazione annuncia la presenza e gli interventi di ospiti provenienti da strutture specialistiche di tutta Italia.