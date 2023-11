Capodanno Rai, Casillo (Confcommercio) sollecita un incontro a Voce per i dettagli dell'evento

I commercianti plaudono alla scelta di Crotone per la festa di fine anno organizzata dal servizio pubblico televisivo ma sollecitano ulteriori dettagli sull'evento e per questo motivo un incontro con il primo cittadino.

Antonio Casillo, presidente di Confcommercio Crotone, in relazione all'evento L'anno che verrà che porterà nella città pitagorica la Rai in occasione del Capodanno 2024, ha indirizzato una lettera a Vincenzo Voce per chiedere chiarimenti circa l'organizzazione, ritenendo necessaria l'istituzione urgente di un tavolo con tutti i soggetti interessati a vario titolo.