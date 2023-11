Davide Ferrerio, la mamma: "Capodanno Rai a Crotone è mancanza di rispetto"

"Una mancanza di rispetto" che rischia di aggiungere "dolore al dolore". Lo scrive la madre di Davide Ferrerio, il 21enne in coma dall'11 agosto 2022 quando fu aggredito a Crotone, in una missiva indirizzata al governatore della Calabria Roberto Occhiuto e al sindaco Vincenzo Voce, ai quali chiede di rivedere la scelta di organizzare il Capodanno in diretta Rai nella città pitagorica. La signora Giuseppina Orlando la ritiene una scelta "inopportuna ed in netto contrasto con la decisione, da parte del Comune e della Provincia di Crotone, di costituirsi parte civile nei processi in corso, considerato anche che si procede - puntualizza - per un crimine così efferato che ha lasciato sgomenti molti cittadini in tutta Italia" .