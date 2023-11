Ferrovie, in circolazione sulla linea jonica il quarto treno ibrido Blues dei tredici previsti

Anche il quarto Blues, il treno ibrido del regionale di Trenitalia a tripla alimentazione - elettrica, batterie, diesel - è partito dalla stazione di Reggio Calabria e circolerà sulla linea ionica attraverso Crotone sino a Sibari e sulla trasversale Catanzaro Lido-Lamezia Terme. "Continua, così - si legge in una nota dell'azienda - la rivoluzione del regionale di Trenitalia in Calabria, che, dopo quello odierno e i precedenti entrati in servizio a marzo a luglio ed ad ottobre, prevede altri nove Blues nel 2024".