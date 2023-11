Verso Latina-Crotone, centrocampo decimato dalle assenze. Zauli: "Cercheremo le soluzioni migliori"

D'Errico out fino all'anno nuovo. Vitale fermo ai box per una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro e fuori uso per un mesetto. Indisponibile anche Vinicius, a completare una decimazione totale per il reparto di centrocampo, che complica piani e scelte di Lamberto Zauli per la trasferta di Latina ma anche in prospettiva. Il resto della formazione è a disposizione, ma è evidente che una concentrazione così massiccia di forfait nello specifico settore rende più complesse le scelte. Ma Lamberto Zauli non si fascia la testa, e al netto del comprensibile disappunto per le assenze, riesce a trovare gli aspetti positivi: ". Affronteremo le prossime partite con questo reparto un po’ in difficoltà a livello numerico. Cercheremo le soluzioni migliori sfruttando i giocatori che hanno le caratteristiche migliori per fare una partita coraggiosa e determinata. Abbiamo una rosa competitiva, e saremo in grado di adattare altri giocatori".

In compenso l'allenatore può contare sulla vena del tandem Tumminello-Gomez, 11 reti in due e intenzionati ad arricchire ulteriormente il proprio bottino. Maggiori dubbi sulle corsie esterne, con tanti ballottaggi aperti, a cominciare dalla corsia mancina e la scelta tra Crialese-Giron. Anche in difesa, fermo restando il 3-5-2, ci sono quattro giocatori per tre maglie, con Loiacono, Gigliotti e Bove favoriti rispetto a Leo.

Sulla questione legata alle reti subite, il tecnico continua a battere il tasto per cercare di risolvere un difetto che sta compromettendo una dote di punti importante. ma le spiegazioni sono complesse "Li prendiamo perchè siamo molto offensivi?- si interroga il coach - In realtà no, la squadra è abbastanza equilibrata, non subiamo molte ripartenze. Abbiamo un discreto equilibrio. Nell’ultima gara abbiamo preso gol da un fallo laterale dove eravamo tutti schierati , l’abbiamo preso da palla inattiva dove, anche qui, eravamo tutti schierati. Abbiamo subito gol a causa di alcune disattenzioni. abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo analizzato i gol presi. Ci siamo detti che in alcuni momenti della gara, quando non gestiamo la palla, dobbiamo essere molto più bravi e molto più concentrati. Perchè per quello che la squadra produce nei novanta minuti è un vero peccato che non porti a casa i tre punti”.