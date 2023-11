Pallanuoto serie A2, esordio vincente per l'Auditore che espugna il Foro Italico di Roma

Appassionante, combattuta, nuotata. In poche parole: vinta. L'esordio della Rari Nantes Auditore in serie A2 consegna una vittoria da leccarsi i baffi, un successo che spalanca subito orizzonti succulenti e tre punti che valgono un piccolo tesoretto per la classifica. E offre immediate risposte al gruppo crotonese, planato con il piglio autorevole e sicuro in un contesto di assoluto livello.

L'impresa è arrivata nel prestigioso impianto del Foro Italico a Roma, nella tana della Vs Olympic che ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della grande prova sciorinata dal 'sette' crotonese, subito a proprio agio nella nuova dimensione. Una sfida intensa, sempre in equilibrio e con il Crotone a fare la voce grossa, intascando un successo arrivato grazie al break di due punti che alla fine ha prodotto il 7-9 che ha visto trionfare il team crotonese. Grande prova corale del gruppo, ma sugli scudi Alessio Privitera, protagonista della sfida con tre reti messe a referto. Ma, appunto, ha vinto lo spirito e la qualità di gruppo, consapevole delle proprie forze e ora intenzionato a proseguire sulla scia tracciata. La Rari Nantes si gode il blitz capitolino ma ha già puntato il calendario sul prossimo weekend quando all'interno della piscina Olimpionica arriverà la Lazio Nuoto per il debutto casalingo della stagione.