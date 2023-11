Serie C, pareggio senza emozioni a Latina: il Crotone fermato sullo 0-0

Dallo scoppiettante 3-3 di domenica contro il Messina al soporifero 0-0 di Latina. Il Crotone non conosce mezze misure e incassa un punticino senza effetti speciali. Alla auspicata solidità ritrovata, fa da contraltare lo '0' alla voce dei gol segnati, che significa la prima uscita stagione all'asciutto per i rossoblù, protagonisti di una sfida senza squilli. Ordinato e attento, ma poco pericoloso e continuo nell'offesa, anche se l'elenco delle ripartenze costruite ma gestite male è piuttosto lungo. E rappresenta una colpa nel contesto di una partita che ha offerto davvero poche emozioni.

Zauli deve fare i conti con una lunga serie di assenze che riducono drasticamente le scelte. Non bastasse l’emergenza in mezzo al campo con le assenze contemporanee di D’Errico, Vitale e Vinicius, l’allenatore deve rinunciare in extremis anche a Gigliotti e Vutah, riducendo le alternative anche negli altri reparti. L’allenatore però non si scompone e distende un 3-5-2 che registra Leo, Loiacono e Bove quale terzetto arretrato, Tribuzzi e Crialese larghi sulle fasce qualche metro più avanti con Felippe, Petriccione e D’Ursi ad occupare la zona centrale. In attacco conferma scontata per il duo Tumminello e Gomez.

Le ultiem partenze con l’handicap suggeriscono al Crotone di mutare strategie ed evitare altre spiacevoli sorprese. La squadra rossoblù aggredisce alto con l’obiettivo di tenere distante il Latina dalla zona calda soffocando il palleggio. Il giochino riesce anche con un certo successo visto che Petriccione e compagni non concedono varchi ai laziali, costretti a lunghi giro palla sterili e senza costrutto. L’aggressione dei rossoblù permette spesso di effettuare break interessanti, ma quasi sempre l’errore nella scelta vanifica la superiorità costruita. Questi errori impediscono anche di costruire azioni concrete, cosa che succede anche sul fronte opposto, dove il Latina si affaccia con affanno e ad eccezione di una pericolosa conclusione dal limite non succede altro.

Il Crotone mostra intenzioni serie all’alba della seconda frazione, continuando a tenere una pressione alta che continua a produrre importanti ripartenze in campo aperto, che il Latina concede con troppa facilità.

Clamoroso il tre contro uno divorato dal Crotone otto minuti dopo il via della seconda frazione. Ancora una volta una gestione errata del possesso vanifica l’incredibile superiorità che non frutta l’esito auspicato. Ma la spinta dei rossoblù è più convinta ed un altro break potrebbe avere una conclusione diversa ma il tiro di Gomez risulta debole. La pressione aumenta e il Crotone colleziona tre angoli consecutivi senza però esito.

La stanchezza si fa sentire, accentuata da un campo reso pesante dalla pioggia caduta con insistenza sul ‘Francioni’. Zauli prova a mescolare le carte ma i cambi a disposizione sono risicati e le scelte cadono sul baby Cantisani e Giron. Non serve per mutare un copione che non presenta effetti speciali. E consegna uno spettacolo dimenticabile, con un punto che serve a muovere la classifica ma allontana quello slancio auspicato ma che ancora tarda a materializzarsi.

LATINA: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Cittadino (18’st Del Sole), Riccardi (43’st Fabrizi), Crecco; Mastroianni (30’st Jallow), Fella (18’st Ercolano). A disp.: Vona, Bertini, Serbouti, Gallo, Di Renzo, Perseu, Polletta, Marino. All. Di Donato

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Bove; Tribuzzi, Petriccione, Felippe, D’Ursi, Crialese (34’st Giron); Tumminello, Gomez (34’st Cantisani). A disp.: D’Alterio, Lucano, Papini, Spaltro, Giannotti, Bruzzaniti, Schirò, Pannitteri, Jurcec, Solmonte. All. Zauli

ARBITRO: Emmanuele di Pisa

AMMONITI: Fella (L), Cortinovis (L), Ercolano (L), Cantisani (C)