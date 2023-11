Cinalci d’Autunno: il film “Cosa dirà la gente” chiude la rassegna

Sarò il film "Cosa dirà la gente" a suggellare, il prossimo 10 novembre, la rassegna “Cinalci d’Autunno” che, tra cinemaperitivi per appassionati e proiezioni per studenti, ha registrato grandi presenze. Non poteva che essere una pellicola cinematografica su una tematica sempre attuale: l’emancipazione femminile a chiudere la rassegna. L’ultima proiezione prevista venerdì 10 novembre alle ore 10.45, presso il Cinema Teatro Apollo, nell’ambito del calendario promosso dal circolo Cinalci di Crotone, in stretta partnership con l’associazione artistico-culturale Compagnia dello Ionio, grazie al contributo della Calabria Film Commission e del Comune di Crotone, è, infatti, “Cosa dirà la gente” della regista norvegese-pakistana Iram Haq.

La storia dell’adolescente protagonista, Nisha, la cui doppia vita da pakistana obbediente alle tradizioni da un lato e da norvegese contemporanea dall'altro lato finisce per scatenare l’ira della famiglia tradizionalista che la costringerà a fare ritorno nel suo Paese natale, dove sarà privata dei suoi diritti, si intreccia inevitabilmente con l’attualità della sottomissione femminile nella cultura orientale. La proiezione, a cui prenderanno parte diversi studenti di istituti scolastici crotonesi, sarà occasione di riflessione e dibattito, introdotto dall’avv. Antonio Laino, presidente del Circolo Cinalci di Crotone. “Si conclude così il ciclo di eventi estivi-autunnali targato Cinalci, giunto ormai alla sesta edizione, che ha registrato numeri importanti sia in termini di partecipazione che di apprezzamento per le diverse attività collaterali, tra cui laboratori, masterclass e incontri di approfondimento, che hanno ampliato l’offerta culturale fornendo a ragazzi e adulti gli strumenti per una conoscenza più consapevole dell’affascinante mondo del cinema” commenta Laino dando appuntamento all’ormai storica rassegna cinematografica di pellicole d’autore, a breve in partenza.