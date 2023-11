Coppa Italia, mercoledì la sfida al Brindisi. Zauli: "ci teniamo a passare il turno"

Mercoledì di Coppa per il Crotone, atteso dall'impegno contro il Brindisi che lo vedrà scendere in campo allo 'Scida' (fischio d'inizio alle 14) nella sfida ad eliminazione diretta che rappresenta un test di buon livello, compresso tra gli impegni di campionato ma utile per dare spazio a giocatori che ne hanno avuto meno. E contro i pugliesi ci sarà largo spazio al turnover, come ha anticipato l'allenatore, il quale sfrutterà la competizione per iniettare minutaggio a quei giocatori fin qui impiegati con minore frequenze: "Ci teniamo alla competizione - ha detto Zauli - e sarà l'occasione per quei giocatori meno impiegati per dimostrare il proprio valore e di poter essere titolare". L'allenatore recupera Vuthaj e Vinicius, che saranno della partita, ma non sarà snaturato assetto e atteggiamento: "Continuiamo nel nostro percorso - spiega l'allenatore - e queste sono opportunità da cogliere. Perchè vincere aiuta ad elevare morale e consapevolezza, e inoltre ci permetterebbe di proseguire nella manifestazione".