Carabinieri e comunità nel calendario storico del 2024

CROTONE - Dodici tavole realizzate dal Gruppo Pininfarina, accompagnate dai testi del giornalista Massimo Gramellini, che hanno come tema conduttore il rapporto tra i Carabinieri e la comunità. E’ questa la linea della 91/a edizione del calendario storico dell’Arma, che è stato presentato questa mattina a Crotone dal comandante provinciale, colonnello Raffaele Giovinazzo insieme al comandante della compagnie di Crotone, il capitano Rossella Pozzebon: "E' un calendario da portare nelle scuole per fare conoscere queste storie - ha detto l'ufficiale - perché sono storie caratterizzate dal senso del dovere che anima l'Arma dei carabinieri e mostrano il carabinieri come servitore dello Stato, il carabiniere che è tra gente e che ascolta gente. Questo calendario ha nella sua semplicità e nella forza dei suoi racconti un significato importante e ribadisce che i carabinieri siamo parte della comunità di cui siamo al servizio".

Nelle 12 storie si possono leggere riferimenti storici alla Seconda guerra mondiale o al referendum, ma anche di eventi recenti come la pandemia o l’alluvione in Emilia-Romagna: tutte le tavole sono collegate dalla banda rossa che sfocia nell’ultima pagina verso la caserma “Pietro Micca” di Torino. "E' nel DNA del calendario rappresentare i valori fondanti dell'Arma, quest'anno abbiamo voluto cogliere il rapporto privilegiato che i carabinieri hanno con gli italiani. Più che il 'calendario dei carabinieri' è il 'calendario degli italiani'" ha detto il comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi a margine della presentazione del calendario dell'Arma a Roma.

Il calendario è stato stampato in un milione e duecentomila copie, delle quali 16 mila in otto lingue straniere, comprese le due edizioni in dialetto sardo e friulano.Ci sono anche altri tre prodotti editoriali pensati quest’anno dall’Arma, oltre al calendario: l’agenda illustrata con quattro racconti sull’essenza dell’opera sul territorio, il calendario da tavolo, dedicato ai Carabinieri nei borghi d’Italia e il planning incentrato sul controllo del territorio. I proventi della vendita del calendario da tavolo saranno devoluti all’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Carabinieri; quelli del planning al reparto pediatrico del Grande Ospedale Metropolitano “Morelli” di Reggio Calabria.