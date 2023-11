Coppa Italia, il Crotone supera il Brindisi e passa il turno: decide un gol di Pannitteri

Un colpo ravvicinato di Pannitteri basta al Crotone per oltrepassare l’ostacolo Brindisi e accedere al terzo turno di Coppa Italia di serie C. Una missione portata a termine in un pomeriggio uggioso che allo Scida ha chiamato a raccolta poco più di 500 spettatori. Come previsto, Zauli applica una massiccia rotazione e inserisce tutti i giocatori che fino ad oggi hanno trovato meno spazio. Tra i ‘titolari’ figura soltanto Loaicono, mentre trovano posto Di Stefano, Bruzzaniti, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Vuthaj, Spaltro e Pannitteri. Una formazione inedita, e un’occasione importante per l’allenatore di vedere all’opera giocatori poco impiegati. Anche nel Brindisi ampio spazio alle seconde linee. L’atteggiamento del Crotone è subito deciso e i rossoblù provano a spezzare l’equilibrio. Le conclusioni di Spaltro e Bruzzaniti accendono il ritmo, e il Crotone impiega poco per portarsi in vantaggio. Dopo altri due tentativi con Vuthaj protagonista, arriva lo squillo che porta la firma di Pannitteri: l’esterno rossoblù appoggia in rete una palla toccata da Spaltro a seguito di un traversone scodellato da Giron. Il Brindisi prova a reagire ma senza trovare l’acuto vincente, mentre il Crotone ribatte colpo su colpo e nell’arco della frazione va spesso vicino al raddoppio ma sia Cantisani che ancora Vuthaj trovano l’opposizione del portiere brindisino.

Nel secondo tempo inizia una girandola di cambi che spezza il ritmo della partita, che il Crotone tiene in pugno evitando al minimo i pericoli. Ed anzi nel finale proprio Pannitteri sfiora il bis con una traversa colpita dalla distanza e poi on Vuthaj che stampa sul palo una pericolosa conclusione. Finisce con il Crotone che taglia il traguardo custodendo il minimo vantaggio e passando al turno successivo.

CROTONE 1

BRINDISI 0

MARCATORE: 22’ pt Pannitteri (C)

CROTONE: D’Alterio; Spaltro (27’st Bove), Loiacono (1’st Leo), Giron; Giannotti, Pannitteri, Vinicius (27’st Schirò), Jurcec (37’st Rojas), Bruzzaniti; Vuthaj, Cantisani (18’st Crialese). A disp. : Dini, Martino, Petriccione, Felippe, Tumminello, Gomez, Solmonte, Aprile, Pirozzi. All. Zauli

BRINDISI: Saio; Vona, Gorzelewski, Bellucci; Monti (1’st Costa), Cancelli (1’st Albertini), Ceesay (33’st Lombardi), De Feo, De Angelis (22’st Petrucci), Golfo, Ganz (15’st Moretti). A disp. : Albertazzi, Auro, Bizzotto, Fall. All. Danucci

Arbitro: Luongo di Napoli

Ammoniti: Vona (B), Bellucci (B), Giannotti (C), Jurcec (C), De Feo (B), Schirò (C), D’Alterio (C)

Spettatori: 548