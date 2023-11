Il film 'La festa del ritorno' proiettato in anteprima a Cosenza e Crotone

Il film tratto dal romanzo 'La festa del ritorno' di Carmine Abate edito Mondadori sarà proiettato al cinema domenica 12 novembre alle ore 16,00 in anteprima nazionale a Cosenza, cinema San Nicola. Il giorno successivo, il 13 novembre, sarà al teatro Apollo di Crotone, alle ore 17. Nel cast gli attori calabresi: Alessio Praticò, Carlo Gallo, Anna Maria De Luca, Annalisa Insardà, Federica Sottile e per la prima volta sullo schermo il bambino Daniele Procopio.

Oltre agli attori e alla Calabria Film Commission, ci sarò anche Abate che emozionato ha così commentato: "Il film arriva per la prima volta nelle sale italiane, distribuito da Videa ed è una opera prima di Lorenzo Adorisio, che è anche un grandissimo direttore di fotografia - dichiara -. Il film è stato girato in Calabria nelle località di Carfizzi, Cirò, Melissa, Crucoli e Verzino ed è una coproduzione italo-francese realizzato da Alba Produzioni Srl per l’Italia, Gorilla Group e Leon Film per la Francia, in collaborazione con il Ministero della Cultura, Fondazione Calabria Film Commission, Lazio International e con il patrocinio dei comuni di Carfizzi e Cirò". Ricordiamo che il romanzo 'La festa del ritorno' è stato selezionato al Premio Campiello, Premio Napoli e Premio Corrado Alvaro, attualmente è disponibile negli Oscar Bestsellers, come racconto di formazione che racchiude in sé il rapporto tra padre e figlio, sospeso tra assenze e ritorni e l’incanto che nasce dallo sguardo di un bambino.